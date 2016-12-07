Новости Горловки: новости ДНР

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- Я стираю, убираю, готовлю, глажу... чувствую себя Золушкой! - Дорогая, а я тебя предупреждал, что жизнь со мной будет как в сказке!

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Магазин Градус в Горловке кидает людей на зарплату
Магазин Градус в Горловке кидает людей на зарплату
автобус №16
автобус №16
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Вчера в 23:29
 Костя Долин отвечает в теме «Миникредиты» на форуме «Общение»
 
Тоже доволен глобалом, выручал как-то.
Вчера в 23:27
 Костя Долин отвечает в теме «Принтер для этикеток» на форуме «Общение»
 
У меня Zebra,- функциональный принтер и достойного качества. Советую в...
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Последние новости Горловки
В Горловке состоялись гонки на картах среди юниоров (фото, видео)
В Горловке состоялись гонки на картах среди юниоров (фото, видео)

Сегодня, 21 января 2017 года в Горловке состоялась гонка на картах среди юниоров «Зимнее кольцо». В мероприятии приняли участие около 20 спортсменов из городов Донецкой и Луганской Народных Республик:  Донецка, Горловки, Тореза, Шахтерска, Ровеньки. Горловку представляли воспитанники Горловского центра технического творчества.

Вчера в 20:50  |  1  |  175
Бизнесу в Горловке подняли тарифы на тепло
Бизнесу в Горловке подняли тарифы на тепло

С января 2017 года горловские предприниматели пользующиеся услугами централизованного отопления должны будут платить за него больше. Теперь вместо 69 рублей за квадратный метр предприниматели будут платить 87 рублей. Об этом написал на своей странице Фейсбук журналист Никита Синицин.

Вчера в 19:56  |  0  |  494
В Горловку идут сильные морозы
В Горловку идут сильные морозы

Температура воздуха в городах и районах ДНР, в том числе и Горловки, с 26 января снизится до 20 градусов мороза. Об этом сообщил заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Республики Виталий Заруби.

Вчера в 18:39  |  0  |  652
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 21 января 2017 года
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 21 января 2017 года

Информация об очередях на блокпостах въезда-выезда остается по-прежнему актуальной. «Горловская Правда» держит горловчан в курсе ситуации. На блокпостах въезда-выезда пассажиро-транспортный поток остается динамичным. КПВВ работают в штатном режиме. Так, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

Вчера в 09:37  |  1  |  801
В ДНР грядет повышение тарифа на пассажирские перевозки?
В ДНР грядет повышение тарифа на пассажирские перевозки?

26 октября 2016 года в ходе встречи инициативной группы перевозчиков с Главой ДНР Александром Захарченко была достигнута договоренность о росте тарифа на пассажирские перевозки с 6 до 8 российских рублей. Об этом сообщает на своей странице Фейсбук журналист Никита Синицин.

Вчера в 09:30  |  10  |  996
В Горловке снова пообещали выплатить зарплаты шахтерам
В Горловке снова пообещали выплатить зарплаты шахтерам

Власти ДНР выплатят задолженности по зарплатам работникам горловских шахт после реструктуризации ГП «Артемуголь». Об этом в ходе приема в Горловке заявил представитель департамента угольной промышленности минэнерго ДНР Семен Загоруйко.

Вчера в 09:18  |  2  |  580
В Горловке закрыли Новогоднюю елку (фото, видео)
В Горловке закрыли Новогоднюю елку (фото, видео)

Вчера, 20 января 2017 года в Горловке на главной площади прошли торжественные мероприятия, которые завершились закрытием Главной елки города. собрались ученическая и рабочая молодежь, представители учреждений и организаций города, сотрудники городской администрации и жители города, которые пришли, чтобы весело и с пользой провести время.

Вчера в 09:07  |  0  |  342
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 20 января 2017 года
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 20 января 2017 года

«Горловская Правда» продолжает держать горловчан в курсе о ситуации на блокпостах. Сегодня утром блокпостах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

20 января 2017  |  4  |  782
Где в Горловке не будет воды и света 20 января 2017 года
Где в Горловке не будет воды и света 20 января 2017 года

Горловское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" информирует, что в пятницу, 20 января, в связи с проведением ремонтных работ планируется временное отключение подачи воды с 9.00 до 16.00 по адресам: ВГСО, КП "Центральный" - проспект Ленина, 221, 223, 225, детский сад № 1, 116.

Горловский Восточный РЭС сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ в пятницу, 20 января, планируется временное отключение электроэнергии с 9.00 до 15.00 по адресам: улица Бардакова, Кузьменко, Андреева - (частный сектор), Янко, 49-169, Соколовского, 17-19 а.

19 января 2017  |  10  |  361
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 19 января 2017 года
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 19 января 2017 года

Интернет издание «Горловская Правда» продолжает публиковать актуальную информацию о ситуации на блокпостах Донбасса. Сегодня, 19 января на блокпостах въезда-выезда на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

19 января 2017  |  12  |  921
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