Новости Горловки: новости ДНР

РЕКЛАМА


Курсы валют Национального Банка Украины

 

 

Норковые шубы в Киеве

Афиша Горловки
ГОРЛОВКА УЛЫБНИСЬ!!!

Хотел купить успокоительного, но увидел цену и распсиховался.

Объявления Горловки
Все объявления
Новые горловчане
Mila92 Linn
Ваня Молчанов
Умар Бурдастов
Евдоким Филипчик
Последние жалобы
Хамский водитель вор
Хамский водитель вор
Магазин Градус в Горловке кидает людей на зарплату
Магазин Градус в Горловке кидает людей на зарплату
автобус №16
автобус №16
Форум Горловки
Вчера в 21:30
 Горловская Правда начинает тему «Появились новые графики движения городских маршрутов в Горловке» на форуме «Новости Горловки»
 
В этой теме форума обсуждаем статью &quot;Появились новые графики ...
Вчера в 19:53
 Горловская Правда начинает тему «В ДНР заявили о готовящихся провокациях и обстрелах из "Града"» на форуме «Новости Горловки»
 
В этой теме форума обсуждаем статью &quot;В ДНР заявили о готовящи...
Отправить СМС

     
МТС Life Киевстар Билайн

Последние новости Горловки
Появились новые графики движения городских маршрутов в Горловке
Появились новые графики движения городских маршрутов в Горловке

С 1 февраля 2017 года в Горловке будут внесены изменения в движения городского транспорта. Список изменений приведен ниже в публикации. Об этом сообщил на своей странице Фейсбук и.о мэра Горловки Иван Приходько.

Вчера в 21:17  |  0  |  372
В ДНР заявили о готовящихся провокациях и обстрелах из "Града"
В ДНР заявили о готовящихся провокациях и обстрелах из "Града"

Сегодня, 29 января 2017 года практически вся линия ДНР находилась под обстрелом. Была обстреляна фильтровая станция, что повлекло отключение воды в Донецке и Макеевке, было обстреляно СТО в центре Донецка - ранен мирный житель Донецка. Так же в оперативном командовании ДНР сообщили о готовящихся провокациях обстрел подконтрольных Киеву территорий Донбасса из РСЗО «Град». Целью данной провокации является обвинение ДНР в несоблюдении минских соглашений.

Вчера в 19:46  |  0  |  1101
В Горловке пройдет конкурс "Мисс Горловка 2017"
В Горловке пройдет конкурс "Мисс Горловка 2017"

 На официальном сайте администрации Горловки появилось сообщение, которое сообщает о том, что в Горловке 4 февраля 2017 года, в ДК "Шахтер" пройдет кастинг на конкурс "Мисс Горловка 2017". Так же в сообщении указаны требования к кандидаткам.

Вчера в 15:51  |  1  |  415
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 29 января 2017 года
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 29 января 2017 года

«Горловская Правда» сообщает о ситуации на блокпостах въезда-выезда. Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

Вчера в 09:12  |  1  |  1194
В Горловке разыскивают виновника ДТП, скрывшегося с места происшествия
В Горловке разыскивают виновника ДТП, скрывшегося с места происшествия

ГАИ города Горловки разыскивают участника ДТП и свидетелей аварии, которая произошла 25 января 2017 г. в 7 утра по улице Интернациональной возле АЗС «Магнит». Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на мужчину, ехавшего на велосипеде, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.

28 января 2017  |  1  |  579
В Горловке задержали группу несовершеннолетних воров
В Горловке задержали группу несовершеннолетних воров

 Трое грабителей возрастом от 15 до 18 лет были задержаны правоохранителями Никитовского РО Горловского ГУ МВД ДНР. которые совершили 3 грабежа. Несовершеннолетние воры раскаиваются в содеянном. Им грозит до 6 лет лишение свободы и выплата штрафа в размере 80 тыс. руб. Об этом сообщил следователь СО Никитовского РО Максим Лукин.

28 января 2017  |  2  |  1113
Об увеличении пенсионных выплат в Горловке
Об увеличении пенсионных выплат в Горловке

Ранее, "Горловская Правда" публиковала информацию о том, что в ДНР подняли минимальную пенсию. Официально распоряжение и подтверждение появились на сайте администрации города Горловки.

28 января 2017  |  8  |  1611
В Горловке стало одним главврачом меньше
В Горловке стало одним главврачом меньше

По моим сведениям около 2 недель назад с поста главного врача Горловской городской больницы №2 ушел Владимир Харьковский. Его место говорят еще вакантно. Об этом рассказал на своей странице Фейсбук журналист Никита Синицин.

28 января 2017  |  5  |  3475
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 28 января 2017 года
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 28 января 2017 года

«Горловская Правда» сообщает своим читателям информацию о ситуации на блокпостах въезда-выезда. По сравнению с предыдущими сутками пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился. Сегодня утром на блокпостах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

28 января 2017  |  0  |  1048
До которого часа в Горловке могут работать магазины и рестораны
До которого часа в Горловке могут работать магазины и рестораны

Важным для горловчан остается вопрос, до которого часа в городе могут работать магазины, рестораны и кафе. Сегодня «Горловская Правда» размещает нормативные данные, касающиеся  этого вопроса.

27 января 2017  |  1  |  598
RSS-лента статей
Страницы: 1 2 3 4 Следующая Последняя
Новинки фотогалереи
Фото #12
Фото #12
Боевое самбо в...
Фото #11
Фото #11
Боевое самбо в...
Фото #10
Фото #10
Боевое самбо в...
Фото #9
Фото #9
Боевое самбо в...
Все новые фото
Предприятия Горловки

 

Магазины

 

Товары

 

Бизнес

 

Авто

 

Развлечения

Образование

Медицина

 

Добавить

 

Быстрое меню

 

Работа в Горловке

РАБОТА

Объявления Горловки

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Авто в Горловке

АВТОБАЗАР

Недвижимость

НЕДВИЖИМОСТЬ

Телевидение онлайн

ТВ ОНЛАЙН

Программа телепередач онлайн

ТЕЛЕПРОГРАММА

Онлайн кинотеатр

КИНОТЕАТР ОНЛАЙН

Игры онлайн

ИГРЫ ОНЛАЙН

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК ГОРЛОВКИ

ТЕЛЕФОННЫЙ 

СПРАВОЧНИК

Консультации онлайн

КОНСУЛЬТАЦИИ ОНЛАЙН

Расписание транспорта Горловка

ТРАНСПОРТ

Фотогаллереи

ФОТО

 

НАШИ ПРОЕКТЫ 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ХРАМ ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ ГОРЛОВКИ 2013 КНИГА ЖАЛОБ ГОРЛОВКИ

 

Новости Горловки: новости ДНР

 

Лента новостей
Российский газ «бери или плати», а оно нам нужно
Вся суть
25 января 2017  |  0
Что мы узнали из статьи Bild о "ДНР/ЛНР"
Вся суть
13 января 2017  |  0
Русско-украинская война: польский фронт
Вся суть
13 января 2017  |  0
В "ДНР" начали поиск родственников украинских военнослужащих с целью ш...
Вся суть
13 января 2017  |  0
Оккупанты в Крыму задержали активиста Украинского культурного центра
Вся суть
13 января 2017  |  0
Боевик, топтавший флаг Украины, остался без ног
Вся суть
13 января 2017  |  0
Inozmi: Ми - Україна
Вся суть
13 января 2017  |  0
Н.Гуле признала, у украинских спецслужб есть чему поучиться!
Вся суть
13 января 2017  |  0
Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские празд...
Вся суть
13 января 2017  |  0
Русский мир – отказ от цивилизации
Вся суть
11 января 2017  |  0
В Луганске начали сливать боевиков - обвинение предъявлено главарю воо...
Вся суть
11 января 2017  |  0
Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские празд...
Вся суть
11 января 2017  |  0
RSS-лента блогов