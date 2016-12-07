Новости Горловки: новости ДНР

Хотел купить успокоительного, но увидел цену и распсиховался.
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Сегодня в 20:54
|Горловская Правда начинает тему «Последствия перекрытия трассы Горловка-Донецк: транспортники взвинтили цены» на форуме «Новости Горловки»
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В этой теме форума обсуждаем статью "Последствия перекрытия т...
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Сегодня в 20:52
|Горловская Правда начинает тему «Стало известно, кто теперь главврач больницы №2 в Горловке» на форуме «Новости Горловки»
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В этой теме форума обсуждаем статью "Стало известно, кто тепе...
После того как утром перекрыли трассу Горловка-Донецк проехать из одного города в другой стало возможно только через Енакиево. В связи с этим частные автоперевозчики подняли цену на свои услуги, например теперь доехать от Горловки до Донецка на авто стоит 150 рублей вместо прежних 100. Об этом написал журналист Никита Синицин на своей странице Фейсбук.
Ранее, "Горловская Правда" публиковала информацию о том, что с поста главного врача городской больницы №2 ушел Владимир Харьковский. Новым главврачем стала Неля Якуненко, которую администрация Горловки представили на совещании с медиками города в Горловском медучилище.
Завтра, 2 февраля 2017 года часть Горловки временно останется без воды и света. Об этом сообщают коммунальные службы города. Где и сколько не будет воды и света читайте ниже в публикации.
Как ранее сообщала "Горловская Правда" в Горловке, по распоряжению мэра города Ивана Приходько, обучение перешло на дистанционную систему. Это связано с погодными условиями и обострением на линии фронта. Дистанционное обучение продлили до 3 февраля включительно. Об этом сообщается на официальном сайте города.
Как ранее сообщала "Горловская Правда", в связи с обострением военной обстановки в ДНР Донецкая трасса перекрыта. Теперь есть единственный путь в Донецк - через Енакиево. Как проехать теперь в Донецк мы расскажем ниже в публикации.
Почтовые отделения Горловки с 1 февраля 2017 года начали работать по новому графику. Об этом сообщается на официальном сайте Администрации Горловки.
В ночь с 31 января на 1 февраля текущего года обстрелу со стороны украинской армии подвергся поселок Гольмовский. По информации заместителя Главы администрации города Горловка Игоря Горбатова, в результате обстрела была повреждена котельная № 69 СПП «Уголек», во дворе которой разорвался снаряд, вследствие чего было выбито 5 окон котельной, повреждены двери запасного выхода. Весь удар пришелся на бак запаса воды, который серьезно поврежден осколками. Персонал котельной, который, на момент обстрела находился на рабочих местах, не пострадал.
Обострения на Донбассе и непрекращающиеся обстрелы территорий ДНР повлекли перекрытие трассы "Донецк-Горловка". Теперь в Донецк можно добраться только через Енакиево. Об этом рассказал и.о. мэра Горловки Иван Приходько.
В настоящее время все блокпосты работают в штатном режиме. На блокпостах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
Творчество человека зачастую говорит больше самого человека. Вы, наверное, помните, что позиция Юрия Шевчука на происходящие в Донбассе события была... ну, мягко говоря, неоднозначной. Но, что говорит Юрий Юлианович в своих интервью уже совершенно неважно. Все важное он уже сказал в песнях. Два года назад было очень больно слушать его "Мертвый город (Рождество)". Да и сейчас больно, потому что правдиво. Не помните? Послушайте. Мне же отчего-то в последнее время близки строчки "то ли небыль, то ли быль, то ли вечность, то ли вонь...".
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здраствуйте!я жительница горловки,и проживаю здесь. подскажите пожалуйста,я родила ребенка и немогу оформить дет.пособие!
|7 декабря 2016 — Подробнее...
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подскажите,как мне можно восстановить паспорт.раньше я проживал в Горловке,а сейчас в Дружковке.обращался здесь в полицию и паспортный стол,...
|28 ноября 2016 — Подробнее...
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Как связаться с Аленой Кириловой? Укажите пожалуйста ее,или любой другой контактный телефон.
|3 ноября 2016 — Подробнее...