Новости Горловки: новости ДНР

"Горловская Правда" продолжает публиковать актуальную информацию о ситуации на блокпостах Донбасса. Информация о ситуации на 9 января 2017 года взята из официальных источников и из социальных сетей. Сегодня утром, 9 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.