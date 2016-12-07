Новости Горловки: новости ДНР

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Вчера в 20:03
|Горловская Правда начинает тему «В Горловке начали выплату пенсий за февраль» на форуме «Новости Горловки»
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В этой теме форума обсуждаем статью "В Горловке начали выплат...
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Вчера в 19:48
|Горловская Правда начинает тему «Горловка начала ощущать артиллерийскую дуэль» на форуме «Новости Горловки»
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В этой теме форума обсуждаем статью "Горловка начала ощущать ...
Несмотря на напряженную обстановку на линии разграничения, сегодня, 3 февраля 2017 года, Центральным Республиканским Банком начата выплата пенсий за февраль 2017 года. Пенсии за 4-е число зачислены на карточные счета клиентов. Об этом сообщает пенсионный фонд ДНР.
Целый день в Горловке было относительно спокойно, но с заходом солнца горловчане начали слышать работу артиллерии. Слышны, как минометы. так и звуки залпового огня град.
В украинских СМИ и социальных сетях муссируется информация о массовой эвакуации из Донецка. Людям рекомендуют опускаться в подвалы и запасаться предметами первой необходимости. Подобные ложные заявления создаются для того, чтобы создать социальную напряженность и панику среди населения. Об этом сообщили в МЧС ДНР.
Как ранее сообщала "Горлвоская Правда" ночь для жителей ДНР оказалась очень напряженной и трагической. Практически всю ночь жители Донецка провели в укрытиях. Минимум 2 человека погибло и 17 получили ранения. Разрушения так же огромные. Подробности смотрите в видеосюжетах:
Как ранее сообщала "Горловская Правда" в Украине заявили о начале "третьего этапа блокады" ДНР и ЛНР. Третий этап коснулся блокады ж.д сообщения Горловка - Бахмут (Артемовск), где уже расположились военные и так называемые "активисты блокады". Они уже перекрыли движдение поездов с углем на этом участке дороги.
В пятницу, 3 февраля, в здании Озеряновской сельской администрации при поддержке исполняющего обязанности Главы администрации города Горловка Ивана Приходько, состоялось долгожданное открытие отделения почтовой связи Озеряновка ГП «Почта Донбасса» Донецкой Народной Республики, которое является 23 по счету почтовым отделением, действующим в нашем городе. Жители Озеряновки с нетерпением ждали открытия почты - данный вопрос неоднократно поднимался в ходе личных приемов сотрудников администрации и сходов граждан.
Уже почти неделю из военных сводок приходит много трагического. Ежедневно происходят массовые разрушения, гибнут мирные люди и военные с обоих сторон. Ситуация на линии фронта продолжает обостряться.
Коммунальные службы Горловки продолжают вести ремонтные работы. В связи с этим в некоторых районах Горловки сегодня, 3 февраля 2017 года будет отсутствовать свет и вода. Районы, где отключат свет и воду сегодня приведены ниже в публикации.
«Горловская Правда» сообщает свои читателям актуальную информацию о ситуации на блокпостах въезда-выезда. В настоящее время все блокпосты работают в штатном режиме. На блокпостах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
События, связанные с перекрытием Донецкой трассы, информация о которых были опубликована ранее в публикациях, появилась необходимость транспортной связи Донецка и Горловки. Именно по этому Министерство транспорта ДНР организовало удобный железнодорожный маршрут из Донецка в Горловку.
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здраствуйте!я жительница горловки,и проживаю здесь. подскажите пожалуйста,я родила ребенка и немогу оформить дет.пособие!
|7 декабря 2016 — Подробнее...
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подскажите,как мне можно восстановить паспорт.раньше я проживал в Горловке,а сейчас в Дружковке.обращался здесь в полицию и паспортный стол,...
|28 ноября 2016 — Подробнее...
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Как связаться с Аленой Кириловой? Укажите пожалуйста ее,или любой другой контактный телефон.
|3 ноября 2016 — Подробнее...