Новости Горловки: новости ДНР

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Сегодня в 09:40
 Горловская Правда начинает тему «Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 1 января 2017 года» на форуме «Новости Горловки»
 
В этой теме форума обсуждаем статью &quot;Ситуация на блокпостах в...
Вчера в 14:19
 Горловская Правда начинает тему «Горловка вновь попала под обстрел» на форуме «Новости Горловки»
 
В этой теме форума обсуждаем статью &quot;Горловка вновь попала по...
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Последние новости Горловки
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 1 января 2017 года
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 1 января 2017 года

 За прошедшие сутки наблюдалось значительное уменьшение пассажиро-транспортного потока на блокпостах въезда-выезда. Сегодня утром на блокпостах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

Сегодня в 09:39  |  1  |  429
Горловка вновь попала под обстрел
Горловка вновь попала под обстрел

В ночь на 31 декабря 2016 года многострадальный поселок Зайцево в Горловке снова попал под обстрел. За ночь по поселку было выпущено примерно 7 мин. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Вчера в 14:14  |  11  |  1382
В Горловке отменен комендантский час на новогоднюю ночь
В Горловке отменен комендантский час на новогоднюю ночь

 Глава ДНР Александр Захарченко отменил действия комендантского часа на всей территории ДНР в новогоднюю и Рождественскую ночи. Об этом сообщается на официальном сайте администрации ДНР.

Вчера в 11:47  |  5  |  397
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 31 декабря 2016 года
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 31 декабря 2016 года

  За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток на блокпостах въезда-выезда оставался интенсивным. Сегодня утром для пересечения блокпостов на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

Вчера в 10:50  |  0  |  679
"Наблюдения о Невоенной Горловке" (16 - 30.12.2016) Донбасский "режим тишины", новогоднее настроение и всем тепла!
"Наблюдения о Невоенной Горловке" (16 - 30.12.2016) Донбасский "режим тишины", новогоднее настроение и всем тепла!

Да, как вы могли догадаться, это последние "наблюдения" Егора Воронова в 2016 году. Не буду рассыпаться в мрачных эпитетах минувшим 365 дням "мира" в Горловке. Это был странный и наполненный трагедиями год. Казалось бы, первый год вне войны, но, порой кажется, что 2014 и 2015 были... честнее. Да и Горловка пережила в этом году многое, о чем так не хочется вспоминать, хотя от этого не убежишь, не скроешься, не сделаешь вид, что не было. Итак, 24 декабря в 00:00 (по киевскому времени) должен был наступить очередной (говорят, что по счету уже десятый) "режим тишины". Но если бы да кабы во рту росли бобы - был бы не рот, а огород.

30 декабря 2016  |  1  |  842
Сколько стоит новогодний стол в Горловке?
Сколько стоит новогодний стол в Горловке?

Журналист Никита Синицин на своей странице Фейсбук задался вопросом: "Сколько стоит новогодний стол в Горловке в 2016 году?". Как сообщают горловчане новогоднее меню-2016 в городе обойдется в энную сумму:

30 декабря 2016  |  7  |  1017
Украина обязала пенсионеров из Донбасса проходить идентификацию каждые 3 месяца
Украина обязала пенсионеров из Донбасса проходить идентификацию каждые 3 месяца

Кабинет Министров Украины снова вели новые поправки к закону о переселенцах. Теперь каждый пенсионер-переселенец обязан проходить идентификацию в "Ощадбанке" каждые 3 месяца. Эта процедура является обязательной для получения пенсии.

30 декабря 2016  |  5  |  1840
С 2017 года в ДНР перестанут признавать украинские документы
С 2017 года в ДНР перестанут признавать украинские документы

Власти ДНР с 1 января 2017 года перестанут признавать любые нотариальные сделки, совершенные по украинскому законодательству. Ранее, при проведении подобных сделок, в ДНР можно было легализовать украинские документы в специальной комиссии. Об этом сообщил глава ДНР Александр Захарченко.

30 декабря 2016  |  9  |  4023
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 30 декабря 2016 года
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 30 декабря 2016 года

 Сегодня утром на блокпостах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

30 декабря 2016  |  1  |  882
О временной остановке подачи воды 30 декабря 2016 года
О временной остановке подачи воды 30 декабря 2016 года

 Горловское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ планируется временное отключение водоснабжения в пятницу, 30 декабря,  с 9.00 до 13.00 в поселке Машзавода.

29 декабря 2016  |  0  |  358
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