Новости Горловки: новости ДНР

Как ранее сообщала "Горловская Правда" в Украине заявили о начале "третьего этапа блокады" ДНР и ЛНР. Третий этап коснулся блокады ж.д сообщения Горловка - Бахмут (Артемовск), где уже расположились военные и так называемые "активисты блокады". Они уже перекрыли движдение поездов с углем на этом участке дороги.