Новости Горловки: новости ДНР

РЕКЛАМА


Курсы валют Национального Банка Украины

 

 

Норковые шубы в Киеве

Афиша Горловки
ГОРЛОВКА УЛЫБНИСЬ!!!

Жили-были дед и баба, и был у них конь. Вот однажды снес конь яичко, да не простое, а деду копытом...

Объявления Горловки
Все объявления
Новые горловчане
Тимур Гришуков
Александр Иванов
denkil kil
Оксана Чикунова
Последние жалобы
Хамский водитель вор
Хамский водитель вор
Магазин Градус в Горловке кидает людей на зарплату
Магазин Градус в Горловке кидает людей на зарплату
автобус №16
автобус №16
Форум Горловки
Сегодня в 16:19
 Горловская Правда начинает тему «Ситуация на КППВ Донбасса 9 января 2017 года» на форуме «Новости Горловки»
 
В этой теме форума обсуждаем статью &quot;Ситуация на КППВ Донбасс...
Сегодня в 10:31
 Горловская Правда начинает тему «В Горловке закрылся ночной клуб "Бермуды"» на форуме «Новости Горловки»
 
В этой теме форума обсуждаем статью &quot;В Горловке закрылся ночн...
Отправить СМС

     
МТС Life Киевстар Билайн

Последние новости Горловки
Ситуация на КППВ Донбасса 9 января 2017 года
Ситуация на КППВ Донбасса 9 января 2017 года

"Горловская Правда" продолжает публиковать актуальную информацию о ситуации на блокпостах Донбасса. Информация о ситуации на 9 января 2017 года взята из официальных источников и из социальных сетей. Сегодня утром, 9 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Сегодня в 16:16  |  2  |  1311
В Горловке закрылся ночной клуб "Бермуды"
В Горловке закрылся ночной клуб "Бермуды"

Ночной клуб "Бермуды" в Горловке прекратил свою деятельность. Данное решение о закрытии связано с низкой посещаемостью клуба. Об этом рассказала директор ночного клуба "Бермуды", мать депутата ДНР Юрия Крикуленко, Крикуленко Татьяна.

Сегодня в 10:23  |  4  |  1835
Еще один день в Горловке прошел под канонаду
Еще один день в Горловке прошел под канонаду

Вчера, 8 января 2017 года в Горловке практически целый день были слышны бои. Отчетливо были слышны выстрелы и разрывы снарядов на северо-востоке Горловки.

Сегодня в 10:06  |  1  |  877
В Горловке планируется временное отключение воды
В Горловке планируется временное отключение воды

Горловское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" информирует, что в понедельник, 9 января, в связи с проведением ремонтных работ планируется временная остановка подачи воды с 9.00 до 16.00 в поселке шахты имени Гагарина по улицам: Ясная, Продольная, Лебедева, Кумача, Весенняя, Гречко, Артиллеристов, Черкасова, Рубежная, Третьякова, Переяславская, Стожка, Октюбинская, Полосухина, Ярошенко, Сухумская, Галлилея, Нансена, Бурденко, Светлая, переулкам: Алфавитный, Полтавский, Бункерный, Макеевский, школах № 48, № 6, детском саду № 51.

Вчера в 20:04  |  1  |  622
На Донбассе решили открыть еще один КПВВ
На Донбассе решили открыть еще один КПВВ

Довольно хорошие новости приходят от украинских властей Луганской области. Они решили открыть еще один КППВ. По информации Луганской ОГА, руководство области обратилось к силовым структурам с предложением открыть дополнительный пункт пересечения линии разграничения сторон «Алчевск - Новотошковское -Лисичанск» и создание КПВВ «Новотошковское».

Вчера в 14:45  |  9  |  2410
Подробности пожара крытого рынка в Горловке
Подробности пожара крытого рынка в Горловке

Вчера, 7 января 2017 года в Горловке, в районе центрального рынка произошел пожар. Возгорание произошло в мясном отделе. По предварительным данным возгорание произошло это из-за короткого замыкания в одной из морозильных камер. Около 7 часов утра пожар был полностью потушен. Об этом сообщают очевидцы.

Вчера в 13:47  |  0  |  3133
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 8 января 2017 года
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 8 января 2017 года

Сегодня, 8 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Заметно уменьшение пассажиро-транспортного патока по всем направлениям движения. Актуальная ситуация на блокпостах Донбасса и сообщения очевидцев читайте ниже в публикации.

Вчера в 11:13  |  1  |  1807
Как в Горловке отмечали Рождество?
Как в Горловке отмечали Рождество?

7 января, на главной площади города состоялось народное празднование Рождества. Несмотря на погодные условия, собралось большое количество людей. Жители и гости города с семьями пришли посмотреть на праздничную программу.

Вчера в 10:37  |  1  |  949
На Рождество Горловка была под обстрелом
На Рождество Горловка была под обстрелом

Рождество для Горловки оказалось не спокойным. В окрестностях города стреляли на протяжении всего дня. До наступления темноты  было слышно, в основном, стрелковое, и периодически доносились отдаленные раскаты, а вот вечером более тяжелое начали применять чаще.

Вчера в 09:52  |  1  |  1085
Пенсии не будет? Сервер Пенсионного фонда Украины перестал работать.
Пенсии не будет? Сервер Пенсионного фонда Украины перестал работать.

Сервер Пенсионного фонда Украины перестал работать. Поэтому выплаты пенсии на следующий период могут быть задержаны до исправления технической неполадки. Об этом пишет интернет издание «КримSOS».

7 января 2017  |  11  |  3377
RSS-лента статей
Страницы: 1 2 3 4 Следующая Последняя
Новинки фотогалереи
Фото #12
Фото #12
Боевое самбо в...
Фото #11
Фото #11
Боевое самбо в...
Фото #10
Фото #10
Боевое самбо в...
Фото #9
Фото #9
Боевое самбо в...
Все новые фото
Предприятия Горловки

 

Магазины

 

Товары

 

Бизнес

 

Авто

 

Развлечения

Образование

Медицина

 

Добавить

 

Быстрое меню

 

Работа в Горловке

РАБОТА

Объявления Горловки

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Авто в Горловке

АВТОБАЗАР

Недвижимость

НЕДВИЖИМОСТЬ

Телевидение онлайн

ТВ ОНЛАЙН

Программа телепередач онлайн

ТЕЛЕПРОГРАММА

Онлайн кинотеатр

КИНОТЕАТР ОНЛАЙН

Игры онлайн

ИГРЫ ОНЛАЙН

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК ГОРЛОВКИ

ТЕЛЕФОННЫЙ 

СПРАВОЧНИК

Консультации онлайн

КОНСУЛЬТАЦИИ ОНЛАЙН

Расписание транспорта Горловка

ТРАНСПОРТ

Фотогаллереи

ФОТО

 

НАШИ ПРОЕКТЫ 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ХРАМ ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ ГОРЛОВКИ 2013 КНИГА ЖАЛОБ ГОРЛОВКИ

 

Новости Горловки: новости ДНР

 

Лента новостей
Всем стоять! "Жертва" Пашинского рассказала, как все было на самом дел...
Вся суть
4 января 2017  |  0
Кто виной их бедам?
Вся суть
30 декабря 2016  |  0
В наше правительство перестали верить и народ, и партнеры
Личный блог Андрея Сорченко
21 декабря 2016  |  5
С праздником, ФСБ!
Вся суть
21 декабря 2016  |  0
КИЇВ. Голова СБУ висловив вдячність УПЦ за сприяння у звільненні Тарас...
Вся суть
21 декабря 2016  |  0
СБУ разоблачила сеть распространения шпионских гаджетов, контролируемы...
Вся суть
21 декабря 2016  |  0
Минфин: "ПриватБанк" возобновил все платежи ФЛП и юрлиц
Вся суть
21 декабря 2016  |  0
Подозреваемый в терроризме Мужчиль (Лесник) был агентом Главного управ...
Вся суть
21 декабря 2016  |  0
Новые "подвиги" ивано-франковской милиции на Мелекинском блок посту
Вся суть
17 декабря 2016  |  0
КЕРІВНИК НАТО ЗАКЛИКАЄ ЗАХІД ПРОДОВЖИТИ ТИСК НА РОСІЮ ЧЕРЕЗ ЇЇ ДІЇ В У...
Вся суть
9 декабря 2016  |  0
ВР може звільнити електромобілі від податків на імпорт
Вся суть
9 декабря 2016  |  0
Выборы без выбора
Вся суть
9 декабря 2016  |  1
RSS-лента блогов