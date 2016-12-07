Новости Горловки: новости ДНР

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Магазин Градус в Горловке кидает людей на зарплату
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автобус №16
автобус №16
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Сегодня в 15:29
 Горловская Правда начинает тему «Жуткая ночь в Горловке: минимум 7 домов разрушено, 3 пострадавшего» на форуме «Новости Горловки»
 
В этой теме форума обсуждаем статью &quot;Жуткая ночь в Горловке: ...
Сегодня в 10:20
 Горловская Правда начинает тему «В коктейль-холле "Зефир" прошел городской отборочный этап команд КВН» на форуме «Новости Горловки»
 
В этой теме форума обсуждаем статью &quot;В коктейль-холле "Зефир"...
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Последние новости Горловки
Жуткая ночь в Горловке: минимум 7 домов разрушено, 3 пострадавших
Жуткая ночь в Горловке: минимум 7 домов разрушено, 3 пострадавших

Бой в западных и северных районах Горловки в воскресенье, 15 января, продолжался в течение всего дня. Максимальной активности бой достиг к вечеру. Местные жители сообщали о выстрелах и разрывах из тяжелого вооружения в районах Зайцево, Красный Партизан, Доломитное, Широкая Балка, Мирный.Как минимум семь жилых домов были повреждены в результате обстрела на окраинах Горловки. Об этом сообщил и.о. мэра Горловки Иван Приходько.

Сегодня в 15:17  |  8  |  1528
В коктейль-холле "Зефир" прошел городской отборочный этап команд КВН
В коктейль-холле "Зефир" прошел городской отборочный этап команд КВН

 Администрация коктейль-холла "Зефир" всегда готова и рада сотрудничеству с молодежью.  В минувшую субботу, 14 января, в коктейль-холле "Зефир" прошел городской отборочный этап команд КВН в жанрах СТЭМ (студенческий театр эстрадных миниатюр) и стэндап, организованный Сектором по делам молодежи администрации города Горловка.

Сегодня в 10:12  |  9  |  183
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 16 января 2017 года
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 16 января 2017 года

«Горловская Правда» сообщает горловчанам о ситуации на блокпостах въезда-выезда. В целом пассажиро-транспортный поток остается достаточно динамичным и характеризуется определенным увеличением по сравнению с предыдущими днями. Сегодня утром на блокпостах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

Сегодня в 09:33  |  1  |  642
В результате обстрела Горловки ранен 3-х летний ребенок
В результате обстрела Горловки ранен 3-х летний ребенок

 Сегодня, 15 января 2017 года в результате минометного обстрела окраин Горловки, в поселке Доломитное был ранен ребенок 2014 года рождения. Об этом сообщает и.о. мэр Горловки Иван Приходько на своей странице "Вконтакте".

Вчера в 19:13  |  8  |  1491
Ситуация на блокпостах Донбасса сегодня 15 января 2017 года
Ситуация на блокпостах Донбасса сегодня 15 января 2017 года

Интернет издание "Горловская Правда" продолжает публиковать актуальную информацию о ситуации на блокпостах Донбасса. Сегодня, 15 января 2017 года все блокпоста Донбасса работают в штатном режиме. По официальной информации от Госпогранслужбы вчера КПВВ пересекли: КПВВ "Майорск" – 4575 человек и 640 автомобилей ; КПВВ Марьинка - 5145 человек и 1097 автомобилей; КПВВ «Новотроицкое» - 3365 человек и 806 транспортных средств, КПВВ «Гнутово» - 1950 человек и 505 транспортных средств, КПВВ “Станица Луганская” - 3365 человек.

Вчера в 12:36  |  3  |  1182
Почему в Горловке плохо чистят дороги от снега?
Почему в Горловке плохо чистят дороги от снега?

В редакцию "Горловской Правды", после большого количества выпавшего снега, постоянно приходят письма от горловчан, которые не довольны уборкой города от снега. И. о Горловки Иван Приходько рассказал, какая ситуация в городе с уборкой снега.

Вчера в 11:58  |  4  |  682
В 2016 году в ДНР было провено 663 сделки купли-продажи недвижимости
В 2016 году в ДНР было провено 663 сделки купли-продажи недвижимости

В 2016 году на территории ДНР было произведено 663 сделки купли-продажи недвижимости. Об этом сообщил источник в Министерстве юстиции ДНР.

Вчера в 11:52  |  0  |  387
Ночью КППВ "Майорск" под Горловкой попал под артиллерийский обстрел
Ночью КППВ "Майорск" под Горловкой попал под артиллерийский обстрел

Ночь на 15 января 2017 года для Горловки была не спокойной. После обеда западные районы города были под обстрелом. А ночью танковыми и артиллерийскими снарядами был обстрелян КППВ "Мойорск". Пострадавших нет. Об этом сообщили в силовых ведомствах ДНР.

Вчера в 11:40  |  5  |  1151
Часть Горловки снова без воды
Часть Горловки снова без воды

Сегодня, 15 января 2017 года часть Горловки с 10:00 до 14:00 снова будет без воды. Об этом сообщили в Горловском КП "Вода Донбасса".

Вчера в 11:32  |  0  |  441
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 14 января 2017 года
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 14 января 2017 года

«Горловская Правда» сообщает о ситуации на блокпостах въезда-выезда. Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

14 января 2017  |  1  |  433
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