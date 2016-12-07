Новости Горловки: новости ДНР

- Я стираю, убираю, готовлю, глажу... чувствую себя Золушкой! - Дорогая, а я тебя предупреждал, что жизнь со мной будет как в сказке!
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Вчера в 23:29
|Костя Долин отвечает в теме «Миникредиты» на форуме «Общение»
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Тоже доволен глобалом, выручал как-то.
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Вчера в 23:27
|Костя Долин отвечает в теме «Принтер для этикеток» на форуме «Общение»
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У меня Zebra,- функциональный принтер и достойного качества. Советую в...
Сегодня, 21 января 2017 года в Горловке состоялась гонка на картах среди юниоров «Зимнее кольцо». В мероприятии приняли участие около 20 спортсменов из городов Донецкой и Луганской Народных Республик: Донецка, Горловки, Тореза, Шахтерска, Ровеньки. Горловку представляли воспитанники Горловского центра технического творчества.
С января 2017 года горловские предприниматели пользующиеся услугами централизованного отопления должны будут платить за него больше. Теперь вместо 69 рублей за квадратный метр предприниматели будут платить 87 рублей. Об этом написал на своей странице Фейсбук журналист Никита Синицин.
Температура воздуха в городах и районах ДНР, в том числе и Горловки, с 26 января снизится до 20 градусов мороза. Об этом сообщил заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Республики Виталий Заруби.
Информация об очередях на блокпостах въезда-выезда остается по-прежнему актуальной. «Горловская Правда» держит горловчан в курсе ситуации. На блокпостах въезда-выезда пассажиро-транспортный поток остается динамичным. КПВВ работают в штатном режиме. Так, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
26 октября 2016 года в ходе встречи инициативной группы перевозчиков с Главой ДНР Александром Захарченко была достигнута договоренность о росте тарифа на пассажирские перевозки с 6 до 8 российских рублей. Об этом сообщает на своей странице Фейсбук журналист Никита Синицин.
Власти ДНР выплатят задолженности по зарплатам работникам горловских шахт после реструктуризации ГП «Артемуголь». Об этом в ходе приема в Горловке заявил представитель департамента угольной промышленности минэнерго ДНР Семен Загоруйко.
Вчера, 20 января 2017 года в Горловке на главной площади прошли торжественные мероприятия, которые завершились закрытием Главной елки города. собрались ученическая и рабочая молодежь, представители учреждений и организаций города, сотрудники городской администрации и жители города, которые пришли, чтобы весело и с пользой провести время.
«Горловская Правда» продолжает держать горловчан в курсе о ситуации на блокпостах. Сегодня утром блокпостах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
Горловское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" информирует, что в пятницу, 20 января, в связи с проведением ремонтных работ планируется временное отключение подачи воды с 9.00 до 16.00 по адресам: ВГСО, КП "Центральный" - проспект Ленина, 221, 223, 225, детский сад № 1, 116.
Горловский Восточный РЭС сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ в пятницу, 20 января, планируется временное отключение электроэнергии с 9.00 до 15.00 по адресам: улица Бардакова, Кузьменко, Андреева - (частный сектор), Янко, 49-169, Соколовского, 17-19 а.
Интернет издание «Горловская Правда» продолжает публиковать актуальную информацию о ситуации на блокпостах Донбасса. Сегодня, 19 января на блокпостах въезда-выезда на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
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здраствуйте!я жительница горловки,и проживаю здесь. подскажите пожалуйста,я родила ребенка и немогу оформить дет.пособие!
|7 декабря 2016 — Подробнее...
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подскажите,как мне можно восстановить паспорт.раньше я проживал в Горловке,а сейчас в Дружковке.обращался здесь в полицию и паспортный стол,...
|28 ноября 2016 — Подробнее...
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Как связаться с Аленой Кириловой? Укажите пожалуйста ее,или любой другой контактный телефон.
|3 ноября 2016 — Подробнее...