Новости Горловки: новости ДНР

- Девушка, а девушка, как тебя зовут ?? - Не важно.... - Ну и выглядишь ты так же!!!
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Сегодня в 09:40
|Горловская Правда начинает тему «Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 1 января 2017 года» на форуме «Новости Горловки»
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В этой теме форума обсуждаем статью "Ситуация на блокпостах в...
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Вчера в 14:19
|Горловская Правда начинает тему «Горловка вновь попала под обстрел» на форуме «Новости Горловки»
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В этой теме форума обсуждаем статью "Горловка вновь попала по...
За прошедшие сутки наблюдалось значительное уменьшение пассажиро-транспортного потока на блокпостах въезда-выезда. Сегодня утром на блокпостах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
В ночь на 31 декабря 2016 года многострадальный поселок Зайцево в Горловке снова попал под обстрел. За ночь по поселку было выпущено примерно 7 мин. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Глава ДНР Александр Захарченко отменил действия комендантского часа на всей территории ДНР в новогоднюю и Рождественскую ночи. Об этом сообщается на официальном сайте администрации ДНР.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток на блокпостах въезда-выезда оставался интенсивным. Сегодня утром для пересечения блокпостов на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
Да, как вы могли догадаться, это последние "наблюдения" Егора Воронова в 2016 году. Не буду рассыпаться в мрачных эпитетах минувшим 365 дням "мира" в Горловке. Это был странный и наполненный трагедиями год. Казалось бы, первый год вне войны, но, порой кажется, что 2014 и 2015 были... честнее. Да и Горловка пережила в этом году многое, о чем так не хочется вспоминать, хотя от этого не убежишь, не скроешься, не сделаешь вид, что не было. Итак, 24 декабря в 00:00 (по киевскому времени) должен был наступить очередной (говорят, что по счету уже десятый) "режим тишины". Но если бы да кабы во рту росли бобы - был бы не рот, а огород.
Журналист Никита Синицин на своей странице Фейсбук задался вопросом: "Сколько стоит новогодний стол в Горловке в 2016 году?". Как сообщают горловчане новогоднее меню-2016 в городе обойдется в энную сумму:
Кабинет Министров Украины снова вели новые поправки к закону о переселенцах. Теперь каждый пенсионер-переселенец обязан проходить идентификацию в "Ощадбанке" каждые 3 месяца. Эта процедура является обязательной для получения пенсии.
Власти ДНР с 1 января 2017 года перестанут признавать любые нотариальные сделки, совершенные по украинскому законодательству. Ранее, при проведении подобных сделок, в ДНР можно было легализовать украинские документы в специальной комиссии. Об этом сообщил глава ДНР Александр Захарченко.
Сегодня утром на блокпостах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
Горловское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ планируется временное отключение водоснабжения в пятницу, 30 декабря, с 9.00 до 13.00 в поселке Машзавода.
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здраствуйте!я жительница горловки,и проживаю здесь. подскажите пожалуйста,я родила ребенка и немогу оформить дет.пособие!
|7 декабря 2016 — Подробнее...
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подскажите,как мне можно восстановить паспорт.раньше я проживал в Горловке,а сейчас в Дружковке.обращался здесь в полицию и паспортный стол,...
|28 ноября 2016 — Подробнее...
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Как связаться с Аленой Кириловой? Укажите пожалуйста ее,или любой другой контактный телефон.
|3 ноября 2016 — Подробнее...