Новости Горловки: новости ДНР

Хотел купить успокоительного, но увидел цену и распсиховался.
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Вчера в 21:30
|Горловская Правда начинает тему «Появились новые графики движения городских маршрутов в Горловке» на форуме «Новости Горловки»
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В этой теме форума обсуждаем статью "Появились новые графики ...
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Вчера в 19:53
|Горловская Правда начинает тему «В ДНР заявили о готовящихся провокациях и обстрелах из "Града"» на форуме «Новости Горловки»
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В этой теме форума обсуждаем статью "В ДНР заявили о готовящи...
С 1 февраля 2017 года в Горловке будут внесены изменения в движения городского транспорта. Список изменений приведен ниже в публикации. Об этом сообщил на своей странице Фейсбук и.о мэра Горловки Иван Приходько.
Сегодня, 29 января 2017 года практически вся линия ДНР находилась под обстрелом. Была обстреляна фильтровая станция, что повлекло отключение воды в Донецке и Макеевке, было обстреляно СТО в центре Донецка - ранен мирный житель Донецка. Так же в оперативном командовании ДНР сообщили о готовящихся провокациях обстрел подконтрольных Киеву территорий Донбасса из РСЗО «Град». Целью данной провокации является обвинение ДНР в несоблюдении минских соглашений.
На официальном сайте администрации Горловки появилось сообщение, которое сообщает о том, что в Горловке 4 февраля 2017 года, в ДК "Шахтер" пройдет кастинг на конкурс "Мисс Горловка 2017". Так же в сообщении указаны требования к кандидаткам.
«Горловская Правда» сообщает о ситуации на блокпостах въезда-выезда. Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
ГАИ города Горловки разыскивают участника ДТП и свидетелей аварии, которая произошла 25 января 2017 г. в 7 утра по улице Интернациональной возле АЗС «Магнит». Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на мужчину, ехавшего на велосипеде, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.
Трое грабителей возрастом от 15 до 18 лет были задержаны правоохранителями Никитовского РО Горловского ГУ МВД ДНР. которые совершили 3 грабежа. Несовершеннолетние воры раскаиваются в содеянном. Им грозит до 6 лет лишение свободы и выплата штрафа в размере 80 тыс. руб. Об этом сообщил следователь СО Никитовского РО Максим Лукин.
Ранее, "Горловская Правда" публиковала информацию о том, что в ДНР подняли минимальную пенсию. Официально распоряжение и подтверждение появились на сайте администрации города Горловки.
По моим сведениям около 2 недель назад с поста главного врача Горловской городской больницы №2 ушел Владимир Харьковский. Его место говорят еще вакантно. Об этом рассказал на своей странице Фейсбук журналист Никита Синицин.
«Горловская Правда» сообщает своим читателям информацию о ситуации на блокпостах въезда-выезда. По сравнению с предыдущими сутками пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился. Сегодня утром на блокпостах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
Важным для горловчан остается вопрос, до которого часа в городе могут работать магазины, рестораны и кафе. Сегодня «Горловская Правда» размещает нормативные данные, касающиеся этого вопроса.
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здраствуйте!я жительница горловки,и проживаю здесь. подскажите пожалуйста,я родила ребенка и немогу оформить дет.пособие!
|7 декабря 2016 — Подробнее...
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подскажите,как мне можно восстановить паспорт.раньше я проживал в Горловке,а сейчас в Дружковке.обращался здесь в полицию и паспортный стол,...
|28 ноября 2016 — Подробнее...
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Как связаться с Аленой Кириловой? Укажите пожалуйста ее,или любой другой контактный телефон.
|3 ноября 2016 — Подробнее...