Новости Горловки: новости ДНР

Как ранее публиковала "Горлвоская Правда", в результате подрыва ЛЭП в районе Светлодарска, практически вся Горловка осталась без света. Коммунальщики оперативно восстановили электричество, но вот с кательными дела обстаят чуть сложнее. Мощности не хватает запустить все кательные в городе, поэтому в некоторых районах отсутствует отопление. Об этом рассказал и.о. мэра Горловки Иван Приходько на своей странице "Вконтакте".