Новости Горловки: новости ДНР

Если удача повернулась к вам задом , не расстраивайтесь . Пните её ! Она обязательно повернётся , чтобы посмотреть , кто это сделал !
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Сегодня в 14:40
|Горловская Правда начинает тему «В Горловке появились автомобильные воры» на форуме «Новости Горловки»
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В этой теме форума обсуждаем статью "В Горловке появились авт...
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Сегодня в 14:28
|Горловская Правда начинает тему «В Украине заявили о начале "третьего этапа блокады" ДНР и ЛНР» на форуме «Новости Горловки»
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В этой теме форума обсуждаем статью "В Украине заявили о нача...
Менее чем за 2 суток в Горловке, в районе Северной проходной, как минимум 5 автомобилей были взломаны и украдены личные вещи владельцев. Об этом местные жители рассказывают в сообществе "Самооборона Горловки".
Ну что ж некоторые украинские политики желают полной блокады ДНР и ЛНР. И вчера, 25 января 2017 года Народный депутат Украины Семен Семенченко заявил о начале "третьего этапы блокады" ДНР и ЛНР.
Ранее "Горловская Правда" публиковала статью, в которой сообщала о обстреле горловского поселка Доломитное и ранении 3-х летнего ребенка, подробности в статье "В результате обстрела Горловки ранен 3-х летний ребенок". Прошло почти 10 дней и только вчера всплыли подробности данного ЧП. Медсестры городской больницы №2 отказались принять истекающего кровью ребенка. Более того, они даже не посчитали нужным позвать врача. Как выяснилось позже, замглавврача знал об этой истории и скрыл ее. Об этом рассказал и.о мэр Горловки Иван Приходько на своей странице "Вконтакте".
«Горловская Правда» продолжает сообщать своим читателям сведения об обстановке на блокпостах въезда-выезда. Сегодня утром на блокпостах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
Сегодня, 25 января, Центральный Республиканский банк ДНР запустил в Никитовском районе Горловки новый банкомат. Об этом сообщается на официальном сайте ЦРБ ДНР.
С января 2017 года минимальный размер пенсионной выплаты увеличивается и составит 2600 рублей. Об этом рассказала заместитель главы администрации Горловки Ирина Джеломанова.
Информация о ситуации на блокпостах остается актуальной. «Горловская Правда» сообщает о ней своим читателям. Все блокпосты работают в штатном режиме. На блокпостах сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
В сети интернет, в частности украинских СМИ заявили о том, что трасса, ведущую в Донецк, перешла под контроль ВСУ. Об этом так же заявил командир 46-го отдельного батальона спецназначения «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко.
Сегодня, 24 января 2017 года многострадальный поселок Зайцево в очередной раз попал под обстрел. Прямые попадания снарядов практически полностью уничтожили дом, где проживала семья с 4-летним ребенком. Все жители дома чудом остались живы. Об этом передает сайт "news-front".
Ну что ж наступил 2017 год, власти Украины обещали убрать "геноцид" пенсионеров и внести изменения в законы, что бы пенсионеры получали свои законные пенсии. Обещали убрать привязку к месту жительства и другие правила, которые нарушают права человека. Посмотрим, что они придумали на этот раз.
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здраствуйте!я жительница горловки,и проживаю здесь. подскажите пожалуйста,я родила ребенка и немогу оформить дет.пособие!
|7 декабря 2016 — Подробнее...
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подскажите,как мне можно восстановить паспорт.раньше я проживал в Горловке,а сейчас в Дружковке.обращался здесь в полицию и паспортный стол,...
|28 ноября 2016 — Подробнее...
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Как связаться с Аленой Кириловой? Укажите пожалуйста ее,или любой другой контактный телефон.
|3 ноября 2016 — Подробнее...