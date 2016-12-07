Новости Горловки: новости ДНР

Интернет издание "Горловская Правда" продолжает публиковать актуальную информацию о ситуации на блокпостах Донбасса. Сегодня, 15 января 2017 года все блокпоста Донбасса работают в штатном режиме. По официальной информации от Госпогранслужбы вчера КПВВ пересекли: КПВВ "Майорск" – 4575 человек и 640 автомобилей ; КПВВ Марьинка - 5145 человек и 1097 автомобилей; КПВВ «Новотроицкое» - 3365 человек и 806 транспортных средств, КПВВ «Гнутово» - 1950 человек и 505 транспортных средств, КПВВ “Станица Луганская” - 3365 человек.