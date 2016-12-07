Новости Горловки: новости ДНР

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Хотел купить успокоительного, но увидел цену и распсиховался.

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Сегодня в 20:54
 Горловская Правда начинает тему «Последствия перекрытия трассы Горловка-Донецк: транспортники взвинтили цены» на форуме «Новости Горловки»
 
В этой теме форума обсуждаем статью &quot;Последствия перекрытия т...
Сегодня в 20:52
 Горловская Правда начинает тему «Стало известно, кто теперь главврач больницы №2 в Горловке» на форуме «Новости Горловки»
 
В этой теме форума обсуждаем статью &quot;Стало известно, кто тепе...
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Последние новости Горловки
Последствия перекрытия трассы Горловка-Донецк: транспортники взвинтили цены
Последствия перекрытия трассы Горловка-Донецк: транспортники взвинтили цены

После того как утром перекрыли трассу Горловка-Донецк проехать из одного города в другой стало возможно только через Енакиево. В связи с этим частные автоперевозчики подняли цену на свои услуги, например теперь доехать от Горловки до Донецка на авто стоит 150 рублей вместо прежних 100. Об этом написал журналист Никита Синицин на своей странице Фейсбук.

Сегодня в 20:52  |  0  |  714
Стало известно, кто теперь главврач больницы №2 в Горловке
Стало известно, кто теперь главврач больницы №2 в Горловке

Ранее, "Горловская Правда" публиковала информацию о том, что с поста главного врача городской больницы №2 ушел Владимир Харьковский. Новым главврачем стала Неля Якуненко, которую администрация Горловки представили на совещании с медиками города в Горловском медучилище.

Сегодня в 20:46  |  0  |  511
Завтра часть Горловки останется без света и воды
Завтра часть Горловки останется без света и воды

Завтра, 2 февраля 2017 года часть Горловки временно останется без воды и света. Об этом сообщают коммунальные службы города. Где и сколько не будет воды и света читайте ниже в публикации.

Сегодня в 20:26  |  0  |  598
Дистанционное обучение в Горловке продлили до 5 февраля 2017 года
Дистанционное обучение в Горловке продлили до 5 февраля 2017 года

Как ранее сообщала "Горловская Правда" в Горловке, по распоряжению мэра города Ивана Приходько, обучение перешло на дистанционную систему. Это связано с погодными условиями и обострением на линии фронта. Дистанционное обучение продлили до 3 февраля включительно. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Сегодня в 16:18  |  1  |  293
Как теперь проехать в Донецк?
Как теперь проехать в Донецк?

Как ранее сообщала "Горловская Правда", в связи с обострением военной обстановки в ДНР Донецкая трасса перекрыта. Теперь есть единственный путь в Донецк - через Енакиево. Как проехать теперь в Донецк мы расскажем ниже в публикации.

Сегодня в 15:01  |  2  |  1270
Почта Горловки теперь работает по новому графику
Почта Горловки теперь работает по новому графику

Почтовые отделения Горловки с 1 февраля 2017 года начали работать по новому графику. Об этом сообщается на официальном сайте Администрации Горловки.

Сегодня в 14:51  |  4  |  559
Последствия обстрела Горловки в ночь с 31 января на 1 февраля 2017 года
Последствия обстрела Горловки в ночь с 31 января на 1 февраля 2017 года

В ночь с 31 января на 1 февраля текущего года обстрелу со стороны украинской армии подвергся поселок Гольмовский. По информации заместителя Главы администрации города Горловка Игоря Горбатова, в результате обстрела была повреждена котельная № 69 СПП «Уголек», во дворе которой разорвался снаряд, вследствие чего было выбито 5 окон котельной, повреждены двери запасного выхода. Весь удар пришелся на бак запаса воды, который серьезно поврежден осколками. Персонал котельной, который, на момент обстрела находился на рабочих местах, не пострадал.

Сегодня в 14:39  |  2  |  1439
Донецкая трасса перекрыта
Донецкая трасса перекрыта

Обострения на Донбассе и непрекращающиеся обстрелы территорий ДНР повлекли перекрытие трассы "Донецк-Горловка". Теперь в Донецк можно добраться только через Енакиево. Об этом рассказал и.о. мэра Горловки Иван Приходько.

Сегодня в 14:24  |  2  |  1759
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 1 февраля 2017 года
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 1 февраля 2017 года

В настоящее время все блокпосты работают в штатном режиме. На блокпостах въезда-выезда   сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

Сегодня в 10:45  |  5  |  1606
"Наблюдения о НеВоенной Горловке" (15 - 31.01.2017) То ли небыль, то ли быль, то ли вечность, то ли вонь...
"Наблюдения о НеВоенной Горловке" (15 - 31.01.2017) То ли небыль, то ли быль, то ли вечность, то ли вонь...

Творчество человека зачастую говорит больше самого человека. Вы, наверное, помните, что позиция Юрия Шевчука на происходящие в Донбассе события была... ну, мягко говоря, неоднозначной. Но, что говорит Юрий Юлианович в своих интервью уже совершенно неважно. Все важное он уже сказал в песнях. Два года назад было очень больно слушать его "Мертвый город (Рождество)". Да и сейчас больно, потому что правдиво. Не помните? Послушайте. Мне же отчего-то в последнее время близки строчки "то ли небыль, то ли быль, то ли вечность, то ли вонь...".

Вчера в 21:10  |  4  |  1262
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