Новости Горловки: новости ДНР

РЕКЛАМА


Курсы валют Национального Банка Украины

 

 

Норковые шубы в Киеве

Афиша Горловки
ГОРЛОВКА УЛЫБНИСЬ!!!

Если удача повернулась к вам задом , не расстраивайтесь . Пните её ! Она обязательно повернётся , чтобы посмотреть , кто это сделал !

Объявления Горловки
Все объявления
Новые горловчане
Александр Горянский
Ефим Сильвин
Евгений Кротов
Володимир И Неля Гафич
Последние жалобы
Хамский водитель вор
Хамский водитель вор
Магазин Градус в Горловке кидает людей на зарплату
Магазин Градус в Горловке кидает людей на зарплату
автобус №16
автобус №16
Форум Горловки
Сегодня в 14:40
 Горловская Правда начинает тему «В Горловке появились автомобильные воры» на форуме «Новости Горловки»
 
В этой теме форума обсуждаем статью &quot;В Горловке появились авт...
Сегодня в 14:28
 Горловская Правда начинает тему «В Украине заявили о начале "третьего этапа блокады" ДНР и ЛНР» на форуме «Новости Горловки»
 
В этой теме форума обсуждаем статью &quot;В Украине заявили о нача...
Отправить СМС

     
МТС Life Киевстар Билайн

Последние новости Горловки
В Горловке появились автомобильные воры
В Горловке появились автомобильные воры

Менее чем за 2 суток в Горловке, в районе Северной проходной, как минимум 5 автомобилей были взломаны и украдены личные вещи владельцев. Об этом местные жители рассказывают в сообществе "Самооборона Горловки".

Сегодня в 14:35  |  0  |  0
В Украине заявили о начале "третьего этапа блокады" ДНР и ЛНР
В Украине заявили о начале "третьего этапа блокады" ДНР и ЛНР

Ну что ж некоторые украинские политики желают полной блокады ДНР и ЛНР. И вчера, 25 января 2017 года Народный депутат Украины Семен Семенченко заявил о начале "третьего этапы блокады" ДНР и ЛНР.

Сегодня в 14:24  |  0  |  72
Врачи в Горловке отказались принять раненого мальчика
Врачи в Горловке отказались принять раненого мальчика

Ранее "Горловская Правда" публиковала статью, в которой сообщала о обстреле горловского поселка Доломитное и ранении 3-х летнего ребенка, подробности в статье "В результате обстрела Горловки ранен 3-х летний ребенок". Прошло почти 10 дней и только вчера всплыли подробности данного ЧП. Медсестры городской больницы №2 отказались принять истекающего кровью ребенка. Более того, они даже не посчитали нужным позвать врача. Как выяснилось позже, замглавврача знал об этой истории и скрыл ее. Об этом рассказал и.о мэр Горловки Иван Приходько на своей странице "Вконтакте".

Сегодня в 11:56  |  0  |  579
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 26 января 2017 года
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 26 января 2017 года

«Горловская Правда» продолжает сообщать своим читателям сведения об обстановке на блокпостах въезда-выезда. Сегодня утром на блокпостах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

Сегодня в 09:17  |  3  |  599
В Горловке установили ещё один банкомат
В Горловке установили ещё один банкомат

Сегодня, 25 января, Центральный Республиканский банк ДНР запустил в  Никитовском районе Горловки новый банкомат. Об этом сообщается на официальном сайте ЦРБ ДНР.

Вчера в 21:07  |  6  |  811
В ДНР подняли минимальную пенсию
В ДНР подняли минимальную пенсию

С января 2017 года минимальный размер пенсионной выплаты увеличивается и составит 2600 рублей. Об этом рассказала заместитель главы администрации Горловки Ирина Джеломанова.

Вчера в 19:14  |  1  |  2915
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 25 января 2017 года
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 25 января 2017 года

Информация о ситуации на блокпостах остается актуальной. «Горловская Правда» сообщает о ней своим читателям. Все блокпосты работают в штатном режиме. На блокпостах сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

Вчера в 09:32  |  6  |  716
Захватили ли ВСУ донецкую трассу?
Захватили ли ВСУ донецкую трассу?

 В сети интернет, в частности украинских СМИ заявили о том, что трасса, ведущую в Донецк, перешла под контроль ВСУ. Об этом так же заявил командир 46-го отдельного батальона спецназначения «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко.

Вчера в 08:54  |  5  |  3552
Разрушены очередные дома в Горловке: чудом выжила 4-летняя девочка. Видео.
Разрушены очередные дома в Горловке: чудом выжила 4-летняя девочка. Видео.

Сегодня, 24 января 2017 года многострадальный поселок Зайцево в очередной раз попал под обстрел. Прямые попадания снарядов практически полностью уничтожили дом, где проживала семья с 4-летним ребенком. Все жители дома чудом остались живы. Об этом передает сайт "news-front".

24 января 2017  |  3  |  1311
Новые изменения в получении украинских пенсий
Новые изменения в получении украинских пенсий

Ну что ж наступил 2017 год, власти Украины обещали убрать "геноцид" пенсионеров и внести изменения в законы, что бы пенсионеры получали свои законные пенсии. Обещали убрать привязку к месту жительства и другие правила, которые нарушают права человека. Посмотрим, что они придумали на этот раз.

24 января 2017  |  3  |  4462
RSS-лента статей
Страницы: 1 2 3 4 Следующая Последняя
Новинки фотогалереи
Фото #12
Фото #12
Боевое самбо в...
Фото #11
Фото #11
Боевое самбо в...
Фото #10
Фото #10
Боевое самбо в...
Фото #9
Фото #9
Боевое самбо в...
Все новые фото
Предприятия Горловки

 

Магазины

 

Товары

 

Бизнес

 

Авто

 

Развлечения

Образование

Медицина

 

Добавить

 

Быстрое меню

 

Работа в Горловке

РАБОТА

Объявления Горловки

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Авто в Горловке

АВТОБАЗАР

Недвижимость

НЕДВИЖИМОСТЬ

Телевидение онлайн

ТВ ОНЛАЙН

Программа телепередач онлайн

ТЕЛЕПРОГРАММА

Онлайн кинотеатр

КИНОТЕАТР ОНЛАЙН

Игры онлайн

ИГРЫ ОНЛАЙН

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК ГОРЛОВКИ

ТЕЛЕФОННЫЙ 

СПРАВОЧНИК

Консультации онлайн

КОНСУЛЬТАЦИИ ОНЛАЙН

Расписание транспорта Горловка

ТРАНСПОРТ

Фотогаллереи

ФОТО

 

НАШИ ПРОЕКТЫ 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ХРАМ ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ ГОРЛОВКИ 2013 КНИГА ЖАЛОБ ГОРЛОВКИ

 

Новости Горловки: новости ДНР

 

Лента новостей
Российский газ «бери или плати», а оно нам нужно
Вся суть
Вчера в 10:09  |  0
Что мы узнали из статьи Bild о "ДНР/ЛНР"
Вся суть
13 января 2017  |  0
Русско-украинская война: польский фронт
Вся суть
13 января 2017  |  0
В "ДНР" начали поиск родственников украинских военнослужащих с целью ш...
Вся суть
13 января 2017  |  0
Оккупанты в Крыму задержали активиста Украинского культурного центра
Вся суть
13 января 2017  |  0
Боевик, топтавший флаг Украины, остался без ног
Вся суть
13 января 2017  |  0
Inozmi: Ми - Україна
Вся суть
13 января 2017  |  0
Н.Гуле признала, у украинских спецслужб есть чему поучиться!
Вся суть
13 января 2017  |  0
Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские празд...
Вся суть
13 января 2017  |  0
Русский мир – отказ от цивилизации
Вся суть
11 января 2017  |  0
В Луганске начали сливать боевиков - обвинение предъявлено главарю воо...
Вся суть
11 января 2017  |  0
Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские празд...
Вся суть
11 января 2017  |  0
RSS-лента блогов