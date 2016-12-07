Новости Горловки: новости ДНР

Жили-были дед и баба, и был у них конь. Вот однажды снес конь яичко, да не простое, а деду копытом...
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Сегодня в 16:19
|Горловская Правда начинает тему «Ситуация на КППВ Донбасса 9 января 2017 года» на форуме «Новости Горловки»
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В этой теме форума обсуждаем статью "Ситуация на КППВ Донбасс...
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Сегодня в 10:31
|Горловская Правда начинает тему «В Горловке закрылся ночной клуб "Бермуды"» на форуме «Новости Горловки»
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В этой теме форума обсуждаем статью "В Горловке закрылся ночн...
"Горловская Правда" продолжает публиковать актуальную информацию о ситуации на блокпостах Донбасса. Информация о ситуации на 9 января 2017 года взята из официальных источников и из социальных сетей. Сегодня утром, 9 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
Ночной клуб "Бермуды" в Горловке прекратил свою деятельность. Данное решение о закрытии связано с низкой посещаемостью клуба. Об этом рассказала директор ночного клуба "Бермуды", мать депутата ДНР Юрия Крикуленко, Крикуленко Татьяна.
Вчера, 8 января 2017 года в Горловке практически целый день были слышны бои. Отчетливо были слышны выстрелы и разрывы снарядов на северо-востоке Горловки.
Горловское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" информирует, что в понедельник, 9 января, в связи с проведением ремонтных работ планируется временная остановка подачи воды с 9.00 до 16.00 в поселке шахты имени Гагарина по улицам: Ясная, Продольная, Лебедева, Кумача, Весенняя, Гречко, Артиллеристов, Черкасова, Рубежная, Третьякова, Переяславская, Стожка, Октюбинская, Полосухина, Ярошенко, Сухумская, Галлилея, Нансена, Бурденко, Светлая, переулкам: Алфавитный, Полтавский, Бункерный, Макеевский, школах № 48, № 6, детском саду № 51.
Довольно хорошие новости приходят от украинских властей Луганской области. Они решили открыть еще один КППВ. По информации Луганской ОГА, руководство области обратилось к силовым структурам с предложением открыть дополнительный пункт пересечения линии разграничения сторон «Алчевск - Новотошковское -Лисичанск» и создание КПВВ «Новотошковское».
Вчера, 7 января 2017 года в Горловке, в районе центрального рынка произошел пожар. Возгорание произошло в мясном отделе. По предварительным данным возгорание произошло это из-за короткого замыкания в одной из морозильных камер. Около 7 часов утра пожар был полностью потушен. Об этом сообщают очевидцы.
Сегодня, 8 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Заметно уменьшение пассажиро-транспортного патока по всем направлениям движения. Актуальная ситуация на блокпостах Донбасса и сообщения очевидцев читайте ниже в публикации.
7 января, на главной площади города состоялось народное празднование Рождества. Несмотря на погодные условия, собралось большое количество людей. Жители и гости города с семьями пришли посмотреть на праздничную программу.
Рождество для Горловки оказалось не спокойным. В окрестностях города стреляли на протяжении всего дня. До наступления темноты было слышно, в основном, стрелковое, и периодически доносились отдаленные раскаты, а вот вечером более тяжелое начали применять чаще.
Сервер Пенсионного фонда Украины перестал работать. Поэтому выплаты пенсии на следующий период могут быть задержаны до исправления технической неполадки. Об этом пишет интернет издание «КримSOS».
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здраствуйте!я жительница горловки,и проживаю здесь. подскажите пожалуйста,я родила ребенка и немогу оформить дет.пособие!
|7 декабря 2016 — Подробнее...
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подскажите,как мне можно восстановить паспорт.раньше я проживал в Горловке,а сейчас в Дружковке.обращался здесь в полицию и паспортный стол,...
|28 ноября 2016 — Подробнее...
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Как связаться с Аленой Кириловой? Укажите пожалуйста ее,или любой другой контактный телефон.
|3 ноября 2016 — Подробнее...