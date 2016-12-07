Новости Горловки: новости ДНР

Сегодня, 29 января 2017 года практически вся линия ДНР находилась под обстрелом. Была обстреляна фильтровая станция, что повлекло отключение воды в Донецке и Макеевке, было обстреляно СТО в центре Донецка - ранен мирный житель Донецка. Так же в оперативном командовании ДНР сообщили о готовящихся провокациях обстрел подконтрольных Киеву территорий Донбасса из РСЗО «Град». Целью данной провокации является обвинение ДНР в несоблюдении минских соглашений.