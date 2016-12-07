Новости Горловки: новости ДНР

Горловское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" информирует, что в пятницу, 20 января, в связи с проведением ремонтных работ планируется временное отключение подачи воды с 9.00 до 16.00 по адресам: ВГСО, КП "Центральный" - проспект Ленина, 221, 223, 225, детский сад № 1, 116.

Горловский Восточный РЭС сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ в пятницу, 20 января, планируется временное отключение электроэнергии с 9.00 до 15.00 по адресам: улица Бардакова, Кузьменко, Андреева - (частный сектор), Янко, 49-169, Соколовского, 17-19 а.