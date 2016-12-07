Новости Горловки: новости ДНР

Творчество человека зачастую говорит больше самого человека. Вы, наверное, помните, что позиция Юрия Шевчука на происходящие в Донбассе события была... ну, мягко говоря, неоднозначной. Но, что говорит Юрий Юлианович в своих интервью уже совершенно неважно. Все важное он уже сказал в песнях. Два года назад было очень больно слушать его "Мертвый город (Рождество)". Да и сейчас больно, потому что правдиво. Не помните? Послушайте. Мне же отчего-то в последнее время близки строчки "то ли небыль, то ли быль, то ли вечность, то ли вонь...".