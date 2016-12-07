Новости Горловки: новости ДНР

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Вчера в 22:06
|Мика Лунькин начинает тему «Объявления недвижимость» на форуме «Объявления Горловской Правды»
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Мы только что закончили празднование Дня памяти. Это полезно для меня,...
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Вчера в 20:59
|Горловская Правда начинает тему «Как скоро жители Горловки получат украинские пенсии» на форуме «Новости Горловки»
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В этой теме форума обсуждаем статью "Как скоро жители Горловк...
Вопросы прекращения социальных выплат жителям отдельных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей беспокоят не только самих этих жителей, но и международное сообщество. Эта тема уже многократно поднималась представителями ООН и других гуманитарных организаций, подчеркивающих, что международное сообщество выражает обеспокоенность по поводу позиции Минсоцполитики Украины по вопросу социальных выплат и пенсий.
Как ранее сообщала "Горловская Правда" в Горловке все школы перешли на дистанционное образование, в связи с сильным похолоданием и обострении на линии разграничения. 6 февраля 2017 года учебный процесс возобновляется. Об этом рассказал начальник образования Полубан на странице сообщества "Самооборона Горловки".
«Горловская Правда» сообщает своим читателям данные л ситуации на блокпостах въезда-выезда. Сегодня утром на блокпостах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
Как ранее публиковала "Горлвоская Правда", в результате подрыва ЛЭП в районе Светлодарска, практически вся Горловка осталась без света. Коммунальщики оперативно восстановили электричество, но вот с кательными дела обстаят чуть сложнее. Мощности не хватает запустить все кательные в городе, поэтому в некоторых районах отсутствует отопление. Об этом рассказал и.о. мэра Горловки Иван Приходько на своей странице "Вконтакте".
Сегодня, 4 февраля 2017 года в Горловке, в районе 15:00 часов был отключен свет, вода и отсутствовала мобильная связь МТС. Это связано с терактом, который произошел в районе Светлодарска. На данный момент работа всех телекоммуникаций восстановлена. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
Сегодня утром, 4 февраля 2017 года в ЛНР произошел очередной теракт - с помощью взрывного устройства была взорвана машина. Результат - смерть начальника милиции ЛНР Олега Анащенко и его пассажира. Об этом сообщает пресс-служба полиции ЛНР.
Горловское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" информирует, что в субботу, 4 февраля, в связи с проведением ремонтных работ планируется временное отключение воды с 9.00 до 15.00 в Горловке по адресам: улица Новозаводская, Голованова, Селидова, Гардина, переулок Школьный, Никитовское шоссе.
Информация о ситуации на блокпостах въезда-выезда остается актуальной. «Горловская Правда» сообщает о ней своим читателям. Сегодня утром на блокпостах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
Несмотря на напряженную обстановку на линии разграничения, сегодня, 3 февраля 2017 года, Центральным Республиканским Банком начата выплата пенсий за февраль 2017 года. Пенсии за 4-е число зачислены на карточные счета клиентов. Об этом сообщает пенсионный фонд ДНР.
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здраствуйте!я жительница горловки,и проживаю здесь. подскажите пожалуйста,я родила ребенка и немогу оформить дет.пособие!
|7 декабря 2016 — Подробнее...
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подскажите,как мне можно восстановить паспорт.раньше я проживал в Горловке,а сейчас в Дружковке.обращался здесь в полицию и паспортный стол,...
|28 ноября 2016 — Подробнее...
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Как связаться с Аленой Кириловой? Укажите пожалуйста ее,или любой другой контактный телефон.
|3 ноября 2016 — Подробнее...