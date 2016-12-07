Новости Горловки: новости ДНР

Ранее "Горловская Правда" публиковала статью, в которой сообщала о обстреле горловского поселка Доломитное и ранении 3-х летнего ребенка, подробности в статье "В результате обстрела Горловки ранен 3-х летний ребенок". Прошло почти 10 дней и только вчера всплыли подробности данного ЧП. Медсестры городской больницы №2 отказались принять истекающего кровью ребенка. Более того, они даже не посчитали нужным позвать врача. Как выяснилось позже, замглавврача знал об этой истории и скрыл ее. Об этом рассказал и.о мэр Горловки Иван Приходько на своей странице "Вконтакте".