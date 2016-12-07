Новости Горловки: новости ДНР

- Мам, сегодня выходные. Можно меня друзья принесут позже чем обычно?
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Сегодня в 15:29
|Горловская Правда начинает тему «Жуткая ночь в Горловке: минимум 7 домов разрушено, 3 пострадавшего» на форуме «Новости Горловки»
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В этой теме форума обсуждаем статью "Жуткая ночь в Горловке: ...
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Сегодня в 10:20
|Горловская Правда начинает тему «В коктейль-холле "Зефир" прошел городской отборочный этап команд КВН» на форуме «Новости Горловки»
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В этой теме форума обсуждаем статью "В коктейль-холле "Зефир"...
Бой в западных и северных районах Горловки в воскресенье, 15 января, продолжался в течение всего дня. Максимальной активности бой достиг к вечеру. Местные жители сообщали о выстрелах и разрывах из тяжелого вооружения в районах Зайцево, Красный Партизан, Доломитное, Широкая Балка, Мирный.Как минимум семь жилых домов были повреждены в результате обстрела на окраинах Горловки. Об этом сообщил и.о. мэра Горловки Иван Приходько.
Администрация коктейль-холла "Зефир" всегда готова и рада сотрудничеству с молодежью. В минувшую субботу, 14 января, в коктейль-холле "Зефир" прошел городской отборочный этап команд КВН в жанрах СТЭМ (студенческий театр эстрадных миниатюр) и стэндап, организованный Сектором по делам молодежи администрации города Горловка.
«Горловская Правда» сообщает горловчанам о ситуации на блокпостах въезда-выезда. В целом пассажиро-транспортный поток остается достаточно динамичным и характеризуется определенным увеличением по сравнению с предыдущими днями. Сегодня утром на блокпостах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
Сегодня, 15 января 2017 года в результате минометного обстрела окраин Горловки, в поселке Доломитное был ранен ребенок 2014 года рождения. Об этом сообщает и.о. мэр Горловки Иван Приходько на своей странице "Вконтакте".
Интернет издание "Горловская Правда" продолжает публиковать актуальную информацию о ситуации на блокпостах Донбасса. Сегодня, 15 января 2017 года все блокпоста Донбасса работают в штатном режиме. По официальной информации от Госпогранслужбы вчера КПВВ пересекли: КПВВ "Майорск" – 4575 человек и 640 автомобилей ; КПВВ Марьинка - 5145 человек и 1097 автомобилей; КПВВ «Новотроицкое» - 3365 человек и 806 транспортных средств, КПВВ «Гнутово» - 1950 человек и 505 транспортных средств, КПВВ “Станица Луганская” - 3365 человек.
В редакцию "Горловской Правды", после большого количества выпавшего снега, постоянно приходят письма от горловчан, которые не довольны уборкой города от снега. И. о Горловки Иван Приходько рассказал, какая ситуация в городе с уборкой снега.
В 2016 году на территории ДНР было произведено 663 сделки купли-продажи недвижимости. Об этом сообщил источник в Министерстве юстиции ДНР.
Ночь на 15 января 2017 года для Горловки была не спокойной. После обеда западные районы города были под обстрелом. А ночью танковыми и артиллерийскими снарядами был обстрелян КППВ "Мойорск". Пострадавших нет. Об этом сообщили в силовых ведомствах ДНР.
Сегодня, 15 января 2017 года часть Горловки с 10:00 до 14:00 снова будет без воды. Об этом сообщили в Горловском КП "Вода Донбасса".
«Горловская Правда» сообщает о ситуации на блокпостах въезда-выезда. Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
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здраствуйте!я жительница горловки,и проживаю здесь. подскажите пожалуйста,я родила ребенка и немогу оформить дет.пособие!
|7 декабря 2016 — Подробнее...
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подскажите,как мне можно восстановить паспорт.раньше я проживал в Горловке,а сейчас в Дружковке.обращался здесь в полицию и паспортный стол,...
|28 ноября 2016 — Подробнее...
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Как связаться с Аленой Кириловой? Укажите пожалуйста ее,или любой другой контактный телефон.
|3 ноября 2016 — Подробнее...