Новости Горловки: новости ДНР

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Форум Горловки
Вчера в 22:06
 Мика Лунькин начинает тему «Объявления недвижимость» на форуме «Объявления Горловской Правды»
 
Мы только что закончили празднование Дня памяти. Это полезно для меня,...
Вчера в 20:59
 Горловская Правда начинает тему «Как скоро жители Горловки получат украинские пенсии» на форуме «Новости Горловки»
 
В этой теме форума обсуждаем статью &quot;Как скоро жители Горловк...
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Последние новости Горловки
Как скоро жители Горловки получат украинские пенсии
Как скоро жители Горловки получат украинские пенсии

Вопросы прекращения социальных выплат жителям отдельных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей беспокоят не только самих этих жителей, но и международное сообщество. Эта тема уже многократно поднималась представителями ООН и других гуманитарных организаций, подчеркивающих, что международное сообщество выражает обеспокоенность по поводу позиции Минсоцполитики Украины по вопросу социальных выплат и пенсий.

Вчера в 20:57  |  4  |  209
В школах Горловки возобновляется учебный процесс
В школах Горловки возобновляется учебный процесс

 Как ранее сообщала "Горловская Правда" в Горловке все школы перешли на дистанционное образование, в связи с сильным похолоданием и обострении на линии разграничения. 6 февраля 2017 года учебный процесс возобновляется. Об этом рассказал начальник образования Полубан на странице сообщества "Самооборона Горловки".

Вчера в 12:52  |  2  |  620
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 5 февраля 2017 года
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 5 февраля 2017 года

«Горловская Правда» сообщает своим читателям данные л ситуации на блокпостах въезда-выезда. Сегодня утром на блокпостах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

Вчера в 09:48  |  0  |  1342
Фото: В Горловке состоялся кастинг конкурса «Мисс Горловка-2017»
Фото: В Горловке состоялся кастинг конкурса «Мисс Горловка-2017»
Сегодня, 4 февраля 2017 года, во Дворце культуры «Шахтер» состоялся кастинг конкурсной шоу-программы «Мисс Горловка-2017». Несмотря на погодные условия, на кастинг пришло немало претенденток.
4 февраля 2017  |  2  |  804
Ситуация по энергоснабжению и отоплению в Горловке
Ситуация по энергоснабжению и отоплению в Горловке

Как ранее публиковала "Горлвоская Правда", в результате подрыва ЛЭП в районе Светлодарска, практически вся Горловка осталась без света. Коммунальщики оперативно восстановили электричество, но вот с кательными дела обстаят чуть сложнее. Мощности не хватает запустить все кательные в городе, поэтому в некоторых районах отсутствует отопление. Об этом рассказал и.о. мэра Горловки Иван Приходько на своей странице "Вконтакте".

4 февраля 2017  |  4  |  1325
Стало известно почему в Горловке отключился свет, вода и мобильная связь
Стало известно почему в Горловке отключился свет, вода и мобильная связь

Сегодня, 4 февраля 2017 года в Горловке, в районе 15:00 часов был отключен свет, вода и отсутствовала мобильная связь МТС. Это связано с терактом, который произошел в районе Светлодарска. На данный момент работа всех телекоммуникаций восстановлена. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

4 февраля 2017  |  9  |  3068
В Луганске очередной теракт: погиб начальник милиции ЛНР
В Луганске очередной теракт: погиб начальник милиции ЛНР

Сегодня утром, 4 февраля 2017 года в ЛНР произошел очередной теракт - с помощью взрывного устройства была взорвана машина. Результат - смерть начальника милиции ЛНР Олега Анащенко и его пассажира. Об этом сообщает пресс-служба полиции ЛНР.

4 февраля 2017  |  13  |  969
4 февраля 2017 года часть Горловки до 15:00 осталась без воды
4 февраля 2017 года часть Горловки до 15:00 осталась без воды

Горловское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" информирует, что в субботу, 4 февраля, в связи с проведением ремонтных работ планируется временное отключение воды с 9.00 до 15.00 в Горловке по адресам: улица Новозаводская, Голованова, Селидова, Гардина, переулок Школьный, Никитовское шоссе.


4 февраля 2017  |  1  |  589
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 4 февраля 2017 года
Ситуация на блокпостах въезда-выезда на 4 февраля 2017 года

Информация о ситуации на блокпостах въезда-выезда остается актуальной. «Горловская Правда» сообщает о ней своим читателям. Сегодня утром на блокпостах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

4 февраля 2017  |  0  |  1666
В Горловке начали выплату пенсий за февраль
В Горловке начали выплату пенсий за февраль

Несмотря на напряженную обстановку на линии разграничения, сегодня, 3 февраля 2017 года, Центральным Республиканским Банком начата выплата пенсий за февраль 2017 года. Пенсии за 4-е число зачислены на карточные счета клиентов. Об этом сообщает пенсионный фонд ДНР.

3 февраля 2017  |  3  |  946
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