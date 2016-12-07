Новости Горловки: новости ДНР

Да, как вы могли догадаться, это последние "наблюдения" Егора Воронова в 2016 году. Не буду рассыпаться в мрачных эпитетах минувшим 365 дням "мира" в Горловке. Это был странный и наполненный трагедиями год. Казалось бы, первый год вне войны, но, порой кажется, что 2014 и 2015 были... честнее. Да и Горловка пережила в этом году многое, о чем так не хочется вспоминать, хотя от этого не убежишь, не скроешься, не сделаешь вид, что не было. Итак, 24 декабря в 00:00 (по киевскому времени) должен был наступить очередной (говорят, что по счету уже десятый) "режим тишины". Но если бы да кабы во рту росли бобы - был бы не рот, а огород.